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Названы возможные причины крушения самолета Cessna в Татарстане

ТАСС: к крушению Cessna могли привести неисправность или ошибка пилотирования

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Kevin Porter/Shutterstock/FOTODOM

Основными причинами крушения Cessna в Татарстане могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, указанные факторы рассматриваются в качестве основных причин крушения легкомоторного экскурсионного самолета.

До этого Telegram-канал «Регион116 Казань» сообщал, что в Камском Устье в Татарстане разбился прогулочный летательный аппарат. По данным Mash Iptash, самолет упал возле кемпинга и вспыхнул. Очевидцы вытащили из кабины мужчину с переломами.

Позднее в управлении гражданской защиты Камско-Устьинского района сообщили о пострадавших в результате инцидента.

5 июля в Бурятии совершил экстренную посадку легкомоторный самолет Ан-2. Следователи начали проверку по факту произошедшего. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа.

4 июля частный легкомоторный самолет-амфибия CRI экстренно сел в Карелии.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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