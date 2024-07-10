В Мытищах мигрант заехал на газон и угрожал пенсионерке после замечания о парковке

В подмосковных Мытищах мигрант угрожал пенсионерке и сломал ей зеркало заднего вида после замечания о парковке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент, попавший на видео, произошел во дворах в микрорайоне Пирогово. По словам очевидцев, водитель «Форда» припарковался на стоянке для инвалидов. Это не понравилось 70-летней автомобилистке, которой не хватило места на парковке. Пожилая женщина попросила мужчину уступить, но тот лишь разозлился и стал угрожать пенсионерке.

Конфликт привлек внимание местных жителей, осудивших поведение мигранта. После чего иностранец все же освободил место и в отместку проехался по газону, а затем вернулся к машине своей оппонентки, вновь обругал женщину и сломал ей зеркало заднего вида.

Следователи уже возбудили на злоумышленника уголовное дело о «Хулиганстве».

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