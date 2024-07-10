Не знающих русский язык мигрантов призвали не пускать за руль

Всех мигрантов в России, работающих в сфере пассажирских перевозок, нужно проверить на знание русского языка. Если его уровень окажется слишком низким, то это говорит о незаконном получении прав – таких мигрантов нужно лишать права водить авто и отправлять «обратно на родину», заявил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Люди, которые нас перевозят порой просто не понимают, что они делают на дороге. Возникает вопрос, как они получили водительское удостоверение?» – задался вопросом Сажин.

В подобных случаях, по его мнению, нужно проверять, где и когда человек получил права. При любых сомнениях он призвал проверять знания таких водителей по экзаменационным картам.

При неудовлетворительных результатах их права следует аннулировать, а самих работников отправить обратно на родину, убежден эксперт. Это важно, так как в сфере перевозок водители несут ответственность не только за себя, но и за пассажиров и других участников дорожного движения, подчеркнул он.

«Если они не понимают значение знака «Уступить дорогу», то, о чем тут можно говорить», — пояснил специалист.

Он также напомнил, что на права теорию сдают на компьютерах – без знания языка этого сделать нельзя, а значит речь идет о мошеннических схемах, которые следует исключить. Иностранных граждан за рулем нужно тщательно проверять, заключил Сажин.

До этого в Госдуме призвали ввести уголовную ответственность для работодателей за содействие в получении фальшивых документов мигрантам. Также предлагается наказывать тех, кто реализует соответствующие запросы. В ближайшее время соответствующие законопроекты внесут на рассмотрение депутатов.

Ранее стало известно, что курьеры-мигранты в России по уровню зарплат догнали айтишников.