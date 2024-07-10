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В Подмосковье восьмиклассница выпала из окна во время ссоры с матерью

Shot: школьница из Ивантеевки упала с третьего этажа во время семейной ссоры

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РИА Новости

В подмосковной Ивантеевке школьница поссорилась с матерью из-за телефона и выпала из окна. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, конфликт между родственницами произошел, когда мать упрекнула 15-летнюю дочь за то, что она не помогает ей с домашними делами, и отобрала у нее телефон.

Восьмиклассница разозлилась и убежала в другую комнату. В пылу ссоры она вскочила на подоконник, но не удержалась и рухнула вниз. Мать пострадавшей немедленно вызвала скорую, и девочку, упавшую с высоты третьего этажа, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами костей таза и левой руки, а также множеством ушибов.

Позже школьница объяснила, что все произошло случайно и причинять себе вред она не планировала. Произошедшим заинтересовались в полиции, по факту инцидента ведется проверка.

Ранее юная москвичка спрыгнула с третьего этажа, чтобы воссоединиться с возлюбленным.

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