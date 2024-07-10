Ремонт на «Адмирале Кузнецове», на котором предотвращен теракт, идет в плановом режиме

Ремонт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», на котором сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт разведки Украины, идет в плановом режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что ремонт авианосца на одном из предприятий Центра судоремонта «Звездочка» идет в плановом порядке.

10 июля ФСБ сообщила, что предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

По данным ведомства, в марте 2024 года на гражданина Российской Федерации 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, через мессенджеры WhatsApp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся «Олегом». В ходе телефонных разговоров он склонял российского военного к совершению теракта на корабле, обещая ему обеспечение выезда за границу по поддельным документам и выплату крупного вознаграждения.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самаре.