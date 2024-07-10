Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума одобрила проект о запрете пропаганды наркотиков в литературе

Госдума приняла во II чтении проект о запрете пропаганды наркотиков

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Государственная дума (ГД) приняла во втором чтении проект о запрете пропаганды наркотиков. Документ опубликован на сайте ГД.

Согласно поправкам, произведения искусства и литературы не попадут под данный проект, если наркотики в них составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. При этом, находящиеся в обороте произведения должны сопровождаться маркировкой о вреде для здоровья потребления наркотических средств, а также о законодательном запрете их оборота. Исключение составят произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года.

Согласно таблице поправок на принятие, законопроект не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности.

В начале июня главный редактор «Литературной газеты» и член экспертного совета при Минцифры по вопросам литературной деятельности Максим Замшев заявлял о необходимости доработать инициативу о запрете пропаганды наркотиков в произведениях искусства и литератур, чтобы под запрет не попали, в том числе, рассказы о Шерлоке Холмсе и «Морфий» Михаила Булгакова.

До этого пресс-служба комитета Госдумы по здоровью назвала законным упоминание наркотиков в литературе при условии отсутствия в тексте информации о способах их изготовления.

Ранее в Госдуме объяснили смысл поправок к закону о пропаганде наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами