Госдума одобрила проект о запрете пропаганды наркотиков в литературе

Государственная дума (ГД) приняла во втором чтении проект о запрете пропаганды наркотиков. Документ опубликован на сайте ГД.

Согласно поправкам, произведения искусства и литературы не попадут под данный проект, если наркотики в них составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. При этом, находящиеся в обороте произведения должны сопровождаться маркировкой о вреде для здоровья потребления наркотических средств, а также о законодательном запрете их оборота. Исключение составят произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года.

Согласно таблице поправок на принятие, законопроект не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности.

В начале июня главный редактор «Литературной газеты» и член экспертного совета при Минцифры по вопросам литературной деятельности Максим Замшев заявлял о необходимости доработать инициативу о запрете пропаганды наркотиков в произведениях искусства и литератур, чтобы под запрет не попали, в том числе, рассказы о Шерлоке Холмсе и «Морфий» Михаила Булгакова.

До этого пресс-служба комитета Госдумы по здоровью назвала законным упоминание наркотиков в литературе при условии отсутствия в тексте информации о способах их изготовления.

Ранее в Госдуме объяснили смысл поправок к закону о пропаганде наркотиков.