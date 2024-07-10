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В белгородском поселке восстановили поврежденный при атаке ВСУ храм

Гладков: в Белгородской области восстановили поврежденный при атаке ВСУ храм

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Антон Вергун/РИА Новости

Храм в Белгородской области, поврежденный при атаке украинских войск месяц назад, восстановили. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Благодаря нашим строителям, которые к празднику 12 июля быстро провели все необходимые восстановительные работы, храм во всей своей красе будет встречать всех верующих и радовать каждого из нас», — сказал глава Белгородской области.

12 июля православные христиане отмечают день апостолов Петра и Павла.

8 июня Гладков сообщал, что поселок Прохоровка Белгородской области подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью трех беспилотников, один из которых повредил храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Утром 10 июля Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями.

Гладков также сообщал, что жителям Белгородской области выплатили компенсацию за потерянное из-за атак ВСУ имущество.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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