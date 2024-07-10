Медсестра спасла попутчика, у которого случился сердечный приступ перед посадкой в самолет

В США медсестра спасла жизнь мужчине, у которого случился сердечный приступ в аэропорту. Об этом пишет New York Post.

В начале июня Клэр Серби, ранее работавшая в Институте сердца и сосудов при клинике в Шарлотте, ждала вылета из аэропорта Северной Каролины в Ноксвилл, штат Теннесси, когда заметила, что у другого пассажира с ее рейса начался сердечный приступ.

В этот момент 57-летний Кен Джеффрис сидел рядом с Клэр у одного выхода в окружении многих свидетелей, но распознать ухудшение самочувствия мужчины удалось только ей. Девушка призналась, что поняла это, когда обратила внимание на специфическое дыхание пострадавшего.

Не раздумывая, медсестра начала делать Джеффрису искусственное дыхание, после чего попросила добровольца помочь ей с дефибриллятором. До прибытия скорой помощи Клэр и ее помощники пытались стабилизировать состояние мужчины. Примерно через 10 минут у Джеффриса восстановился пульс.

«Он дышал самостоятельно, и мы просто оставались рядом с ним, пока не приехали парамедики», — отметила женщина.

Затем пострадавшего доставили в больницу, где ему была сделана срочная операция. Кардиолог сказал, что его пациент не выжил бы, если бы случайно оказавшаяся поблизости медсестра не сделала бы ему компрессию грудной клетки.

Впоследствии Джеффрис сердечно поблагодарил свою спасительницу, а авиакомпания American Airlines в тот же день в знак благодарности за спасение жизни одного из пассажиров перевела медсестру в первый класс на рейсе в Ноксвилл.

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