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Россиянам объяснили, можно ли посещать кафе и рестораны с животными

Роскачество: законом посещать заведения общепита с животными не запрещено

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Alexandra Pfau/imageBROKER.com/Global Look Press

Федеральное законодательство не запрещает россиянам заходить в заведения общепита с животными, однако в отдельных регионах могут быть свои нормы. Обычно владельцы кафе вправе сами регулировать эту сферу, однако в любом случае всех посетителей о наличии животного в заведении должны предупреждать, объяснили RT в пресс-службе Роскачества.

Сегодня в разных кафе могут быть свои правила – куда-то можно заходить с собакой, куда-то нет, в некоторых случаях допускается наличие лишь небольших питомцев. Однако даже в случае отсутствия каких-либо ограничений, необходимо соблюдать некоторые правила, подчеркнули эксперты.

«О том, что в зале могут быть животные, всех должны предупреждать на входе и таким образом, чтобы посетители точно заметили», — отметили специалисты Роскачества, пояснив, что это позволит людям с аллергией оценить риски соседства с питомцем.

Если в кафе для животных предусмотрены миски, поилки, то их сотрудники должны мыть строго отдельно от остальной посуды, добавили специалисты. Хозяин должен следить за поведением питомца – к примеру, если собака повредила имущество заведения, владелец обязан возместить ущерб.

До этого в Красноярске инвалида по зрению отказались обслужить в кафе из-за собаки-поводыря. В Роспотребнадзоре указали, что это нарушение ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», по которому маломобильные граждане должны быть обеспечены беспрепятственным доступом к объектам общепита.

Ранее эксперт Роспотребнадзора рассказал, можно ли есть и спать вместе с собакой.

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