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Беркович выступила с первым заявлением после приговора

Осужденная за оправдание терроризма Беркович выступила с заявлением после суда

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Станислав Красильников/РИА Новости

Режиссер Евгения Беркович, которую вместе с драматургом Светланой Петрийчук 8 июля приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма, прокомментировала решение суда. Об этом сообщает РБК.

Женщина отметила, что пока находится в состоянии «наркоза» и старается из него резко не выходить. По ее словам, в противном случае она разрывается «глубоко не христианскими чувствами и мыслями» по поводу людей, принявших это решение о ее приговоре.

Также Беркович заявила, что «тюрьма — не могила, срок — не резина». Она намерена обжаловать приговор.

Второй Западный окружной военный суд вынес свое решение по делу Петрийчук и Беркович 8 июля. Суд счел их спектакль «Финист — Ясный Сокол» пропагандой терроризма. Обеих отправили в колонию на шесть лет, как и просило обвинение. После отбытия срока им также запретили на три года администрировать интернет-страницы.

Ранее Меркачева назвала чрезмерно жестким приговор Беркович и Петрийчук.

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