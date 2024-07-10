Беркович выступила с первым заявлением после приговора

Режиссер Евгения Беркович, которую вместе с драматургом Светланой Петрийчук 8 июля приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма, прокомментировала решение суда. Об этом сообщает РБК.

Женщина отметила, что пока находится в состоянии «наркоза» и старается из него резко не выходить. По ее словам, в противном случае она разрывается «глубоко не христианскими чувствами и мыслями» по поводу людей, принявших это решение о ее приговоре.

Также Беркович заявила, что «тюрьма — не могила, срок — не резина». Она намерена обжаловать приговор.

Второй Западный окружной военный суд вынес свое решение по делу Петрийчук и Беркович 8 июля. Суд счел их спектакль «Финист — Ясный Сокол» пропагандой терроризма. Обеих отправили в колонию на шесть лет, как и просило обвинение. После отбытия срока им также запретили на три года администрировать интернет-страницы.

Ранее Меркачева назвала чрезмерно жестким приговор Беркович и Петрийчук.