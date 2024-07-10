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Стало известно, ради чего работают россияне

RT: 57% россиян не считают свою работу призванием и трудятся ради денег

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Большинство россиян работают ради зарплаты, льгот и бонусов – об этом рассказали 57% участников соответствующего опроса. Призванием свою профессию считают 17% россиян – они заявили, своим трудом они вносят вклад в общее дело, приводит RT результаты исследования.

Построение карьеры целью работы назвали 21% респондентов. Для них самыми важными составляющими являются повышение навыков, высокий статус и возможность принимать участие в значимых проектах.

Чаще всего призванием работу называют учителя, врачи, дизайнеры, воспитатели и PR-менеджеры. Ради карьеры чаще других работают продавцы-консультанты, кадровики, сисадмины и менеджеры по продажам. Зарплата является приоритетом для операторов колл-центров, бухгалтеров, юристов, секретарей и других.

Всего в ходе исследования сервиса SuperJob на вопросы специалистов отвечали более 3 тыс. россиян.

До этого исследователи выяснили, что потерять работу сейчас боятся лишь 8% россиян, а 49% убеждены, что в случае необходимости смогут легко найти новую работу, соответствующую прежней. Доля безработных, уверенных, что они легко найдут работу, за год выросла на 13 процентных пункта, а с 2022 года – на 19.

Ранее стало известно, что курьеры-мигранты в России по уровню зарплат догнали айтишников.

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