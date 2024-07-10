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Жители Кемерово обвинили троих мужчин в преследовании девушки-подростка

В Кемерове вахтовиков заподозрили в приставаниях к 16-летней девушке

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Жители Кемерово рассказали, что на их глазах трое мужчин преследовали подростка и пытались усадить в свою машину. Впоследствии, как пишет mk.ru, эта информация не подтвердилась.

По словам очевидцев, неизвестные даже пробовали затолкать девушку в автомобиль, но та все же смогла спастись. Правоохранители, узнавшие об инциденте из соцсетей, нашли всех участников инцидента.

Подозреваемыми оказались трое жителей Иркутска в возрасте 35, 44 и 45 лет. Все они были судимы и занимались в Кемерово работой вахтовым методом. Они пояснили, что не пытались удерживать незнакомку, а лишь обратились к ней, чтобы спросить дорогу, а получив ответ, осыпали девушку комплиментами.

В разговоре с полицейскими 16-летняя кемеровчанка подтвердила показания вахтовиков. Она также отметила, что те не пытались совершить в ее отношении никаких противоправных действий.

Ранее на Таймыре таксист помог девушкам, которых ночью преследовал неизвестный.

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