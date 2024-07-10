Число госпитализированных после отравления в лагере Тувы детей увеличилось

Число детей, госпитализированных в Туве после отравления в оздоровительном лагере «Чагытай», увеличилось до 46. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай.

Он отметил, что состояние у всех заметно улучшилось, девочке, попавшей в реанимационное отделение, тоже стало лучше.

«Навестили сегодня утром детей, попавших в инфекционную больницу после возвращения из детского лагеря «Чагытай». На настоящий момент на стационарном лечении находятся 46 детей и один воспитатель», — написал Югай.

По предварительным данным, дети, отдыхавшие в первую летнюю смену, стали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из детского лагеря. Глава республики Ховалыг 9 июля заявил, что поручил министерству образования и минздраву Тувы совместно организовать проверку в лагере, оказать содействие правоохранительным и надзорным органам, а также инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря.

Управление Роспотребнадзора по республике Тыва и Центр гигиены и эпидемиологии проводят эпидемиологическое расследование.

Ранее у более 70 отравившихся роллами в Бурятии выявили сальмонеллез.