В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе

В Волгоградской области пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе, которое возникло после атаки беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар был потушен в 03:40 по мск, в 06:40 по мск были ликвидированы его последствия. Пострадавших нет.

Рано утром 9 июля стало известно о предотвращении атаки беспилотников в Волгоградской области. В результате падения обломков загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону. Черный столб дыма был виден из разных районов города.

Позднее агентство РИА Новости сообщало, что сроки восстановления поврежденной нефтебазы оцениваются в три месяца.

Вечером 9 июля Telegram-канал Mash сообщал, что в Курске родители обнаружили рядом с детским садом украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), начиненный взрывчаткой.

Ранее Астраханская область отразила налет 20 украинских беспилотников.