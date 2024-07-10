В Белгородской области выплатили средства потерявшим имущество при атаках ВСУ

Жителям Белгородской области выплатили компенсацию за потерянное из-за атак ВСУ имущество. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Выплаты получили 1145 жителей сел Козинка и Горьковское — по 50 тыс. рублей компенсации за частично потерянное имущество из федерального бюджета.

Также Гладков сообщил о восстановлении пострадавшего при атаке беспилотника ВСУ на Прохоровку храма Петра и Павла к 12 июля — православному празднику Петра и Павла. На ремонт храма ушло меньше месяца.

9 июля Гладков рассказал, что ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов Белгородской области.

В городе Шебекино украинский дрон-камикадзе упал и взорвался на территории частного домовладения, в результате чего оказался поврежден дом и автомобиль. Также удар был нанесен по линии электропередачи. В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа были повреждены магазин и одна машина.

Гладков также сообщил, что украинские беспилотники сбросили несколько взрывных устройств на крышу многоквартирного дома в селе Безымено Грайворонского городского округа, что привело к возгоранию. Пожар быстро потушили.

Три дрона-камикадзе атаковали магазин в селе Репяховка Краснояружского района, в результате чего там были разбиты витрины и повреждена крыша. Также осколками посекло легковушку.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.