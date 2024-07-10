Предпринимателю Александру Ясину предъявлены новые обвинения

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю предъявило обвинения по второму уголовному делу предполагаемому руководителю ОПГ «Трифоновские» Александру Ясину, известному предпринимателю и главе федерации кудо Дальневосточного федерального округа. Об этом пишет «Коммерсантъ»

Ему инкриминируют руководство и участие в организованном преступном сообществе, мошенничество и легализацию денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем.

По данным следствия, члены ОПГ «Трифоновские» незаконно построили два торговых центра во Владивостоке на участках земли, предназначенных для отдыха, спорта, туризма и развлечений, получив более 1,6 млрд рублей дохода за период с 2004 по 2022 год.

Следователи утверждают, что обвиняемый и другие лица, включая членов преступного сообщества, приобретали имущество в целях сокрытия происхождения преступных доходов с 2004 года по настоящее время.

По первому уголовному делу, уже направленному в суд, Александру Ясину вменяются руководство бандой, уклонение от уплаты налогов на сумму 181 млн рублей и более тяжкие преступления. По версии следствия, члены ОПГ «Трифоновские» устранили семь коммерсантов и представителей конкурирующих преступных группировок, а также совершили другие преступления, включая вымогательства и незаконное завладение имуществом.

Александр Ясин отрицает свою вину по обоим уголовным делам.

Ранее в Москве арестовали четверых подозреваемых в похищении итальянца.