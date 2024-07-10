В России признали британский фонд The John Smith Trust нежелательной организацией

Генпрокуратура России признала британский фонд The John Smith Trust нежелательной организацией. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой в своем Telegram-канале.

Депутат опубликовал ответ Генпрокуратуры на его запрос.

«По результатам проверочных мероприятий Генеральной прокуратурой Российской Федерации 26.06.2024 принято решение о признании деятельности указанной организации нежелательной на территории Российской Федерации », — ответили в ведомстве.

Луговой заявил, что британская общественная организация на протяжении нескольких лет вербовала агентов для работы против России, а также подготавливала условия для свержения государственной власти и недостижения целей и задач спецоперации на Украине.

Депутат уверен, что признание JST нежелательной организацией позволит привлечь участников фонда к ответственности, выявить всю агентурную сеть, а также предотвратить попытки Британии влиять на политику и гражданское общество в России.

8 июля министерство юстиции России включило две организации из Финляндии Venajan Demokratian Puolesta и Vuoksi Ry в список нежелательных в РФ.

Ранее сообщалось, что в России могут упростить процедуру признания юрлиц экстремистскими.