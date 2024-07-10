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В России признали британский фонд The John Smith Trust нежелательной организацией

Генпрокуратура России признала британский фонд JST нежелательной организацией

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Мария Девахина/РИА Новости

Генпрокуратура России признала британский фонд The John Smith Trust нежелательной организацией. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой в своем Telegram-канале.

Депутат опубликовал ответ Генпрокуратуры на его запрос.

«По результатам проверочных мероприятий Генеральной прокуратурой Российской Федерации 26.06.2024 принято решение о признании деятельности указанной организации нежелательной на территории Российской Федерации », — ответили в ведомстве.

Луговой заявил, что британская общественная организация на протяжении нескольких лет вербовала агентов для работы против России, а также подготавливала условия для свержения государственной власти и недостижения целей и задач спецоперации на Украине.

Депутат уверен, что признание JST нежелательной организацией позволит привлечь участников фонда к ответственности, выявить всю агентурную сеть, а также предотвратить попытки Британии влиять на политику и гражданское общество в России.

8 июля министерство юстиции России включило две организации из Финляндии Venajan Demokratian Puolesta и Vuoksi Ry в список нежелательных в РФ.

Ранее сообщалось, что в России могут упростить процедуру признания юрлиц экстремистскими.

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