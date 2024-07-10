В МВД Дагестана рассказали об упущениях, которые привели к терактам

Недостаточное внимание к воспитанию, недоработка местного духовенства и внешнее влияние привели к терактам, совершенным жителями Сергокалинского района Дагестана 23 июня в Махачкале и Дербенте. Об этом заявил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов на встрече с активом района, пишет РИА Новости.

Представитель правоохранителей отметил, что отсутствие ясных принципов у местного духовенства и разрушение семейных ценностей способствуют подобным инцидентам.

Магомедов подчеркнул важность следить за воспитанием молодежи и контролировать их окружение, чтобы не допустить влияния негативных факторов. Он также обратил внимание на необходимость усиленной работы с детьми со стороны образовательных учреждений и педагогического персонала, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

23 июня вечером неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции в Махачкале. В результате нападения были жертвы и раненые. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Ранее Меликов обвинил терроризм в слабом росте экономики Дагестана.