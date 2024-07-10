Названы опасные болезни, о которых может говорить неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта является маркером патологий, в том числе выходящих за пределы полости рта. Именно по этой причине разного рода ополаскиватели и освежители дыхания редко приносят облегчение, так как не устраняют причину проблемы. Об этом «Газете.Ru» рассказала челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова.

«Тонзиллит и иные ЛОР-патологии часто являются причиной ощутимого и весьма характерного приторно сладковатого запаха. Его возникновение связано с формированием в углублениях (лакунах) отечных и воспаленных миндалин инфицированных скоплений пищи, экссудата и микроорганизмов. Особенно важны агрессивные виды стрептококков, провоцирующих аутоиммунные поражения сердца и сосудов на фоне обыкновенной ангины», — объяснила она.

Пародонтит тоже сопровождается далеко не самым приятным горьковато-сладким запахом, особенно отчетливым при близком общении.

«Однако, такой симптом появляется чаще на поздних стадиях заболевания и говорит о необратимом повреждении связочного аппарата зубов и необходимости их удаления», — подчеркнула врач.

Ксеростомия, или так называемая «сухость полости рта», всегда существует в контексте более серьезных заболеваний.

«Она может быть единственным симптомом поражения слюнных и слезных желез на фоне красной волчанки, системной склеродермии и других грозных аутоиммунных поражений или являться побочным эффектом антидепрессантов, что сейчас особенно актуально. Удушливый запах при данном состоянии связан с размножением максимально агрессивных и нетипичных микроорганизмов, приводящим к появлению незаживающих язв и афт на слизистой полости рта и миндалин и фатальному повреждению зубов», — добавила хирург.

Также, сахарный диабет с высоким уровнем глюкозы в крови всегда сопровождается характерным «диабетическим» запахом изо рта, указывая необходимость срочных мер для сохранения жизни пациента.

«Гастрит и иные поражения желудочно-кишечного тракта всегда сопровождаются характерными кислыми и гнилостными запахами, усиливающимися после еды, особенно при обострении болезни. Язвенные поражения желудка кишечника сопровождаются выраженным кислым или горьким вкусами», — рассказала специалист.

Афтозный и герпетический стоматиты проявляются характерным изъязвлениями слизистой и скоплением пищи в зоне болезненных очагов. Неприятный запах в данном случае является следствием проблем с гигиеной и успешно улетучивается при выздоровлении.

«Тяжелые воспалительные процессы, вызванные анаэробной микрофлорой, от ангины Людвига до гнойно-некротического поражения миндалин, флегмон и абсцессов, сопровождаются специфическим горьковатым запахом, похожим на аромат черемухи. Наличие такого флера почти кричит о необходимости безотлагательно обращения к врачу во избежание тяжелых последствий. Промедление в таких случаях равносильно, как минимум, радикальным челюстно-лицевым операциям, а как максимум, фатальному исходу», — заявила Романова.

Скрытый кариес возникает на контактных поверхностях зубов, под старыми пломбами и коронками и может беспокоить за счет застревания пищи в труднодоступных местах.

«Пищевые остатки являются источником неприятного запаха, который ощущает преимущественно их обладатель. Выявить такой участок самостоятельно тяжело – поражения хорошо видны только на рентгене. Однако, повреждение зубной нити и гнилостный запах является достоверными симптомами», — резюмировала врач.

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