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Эксперт рассказал, что происходит с рынком после отмены льготной ипотеки

Девелопер Винер: не стоит ожидать существенного падения стоимости на новостройки

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На текущий момент рынок замер в ожидании, потому что с 1 июля не только прекратила свое действие льготная ипотека, но и приостановлены прием и выдача заявок по семейной ипотеке (новое постановление правительства еще не вышло) и IT (закончились лимиты почти во всех банках). Об этом «Газете.Ru» рассказал владелец компании-девелопера Группа Родина Антон Винер.

«Кроме того, активно обсуждается тема об очередном повышении ключевой ставки на заседании ЦБ 26 июля. В преддверии этого основные крупные банки уже увеличили ставки по ипотеке по базовым условиям, которые составляют сейчас около 20%», — объяснил он.

По мнению эксперта, не стоит ожидать существенного падения стоимости на новостройки, так как финансовая модель застройщиков не рассчитана на существенное снижение.

«Покупательский спрос в начале июля ожидаемо несколько снизился, особенно на фоне всплеска в июне, когда многие покупатели хотели успеть провести сделку до отмены льготной ипотеки. Ожидаем возврата к нормальным значениям в августе-сентябре», — подчеркнул специалист.

Если говорить об альтернативе льготной ипотеке — уже сейчас есть застройщики, которые позиционируют ставки 8% на 1-2-3 года, однако, нужно понимать, что выдача таких кредитов происходит за счет выплаты комиссии банку, то есть в итоге увеличивает стоимость покупки для клиента.

«ЦБ уже неоднократно выступал за отмену такого рода программ, так как покупатель не всегда понимает сколько в итоге переплачивает», — добавил он.

Различные виды рассрочки и условия предлагают большинство застройщиков. Эта программа позволяет клиентам позже перейти в ипотеку, когда ключевая ставка снизится и ипотечные кредиты станут более доступными.

«Каких-то интересных акций и предложений сейчас на рынке нет, большинство предложений подразумевают комиссии, которые в итоге оплачивает клиент», — подчеркнул Винер.

Вариант покупки в ипотеку остается очень востребованным, однако в ближайшее время она будет доступна только в виде обновленной семейной и IT ипотеки.

«Отмечу, что для нормального функционирования рынка ипотеки нужна более низкая ключевая ставка», — резюмировал специалист.

Ранее выяснилось, что в Москве растет спрос на квартиры в небоскребах.

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