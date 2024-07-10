Россиян предостерегли от кормления собак фруктами и овощами

Полноценный сбалансированный рацион — основа здорового питания. Для животных такое утверждение тоже верно. Поэтому вне зависимости от того, кормите вы своего любимца производственным кормом или «натуральной» едой, важно соблюдать нормы питания, рекомендуемые специалистами в зависимости от породы, веса и других факторов. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова.

«Еда с нашего стола — это дополнительный прием пищи, который в той или иной степени нарушает сбалансированность питания животного. Например, сыр — достаточно жирный продукт. Если часто давать его собаке в качестве лакомства, это может привести к нежелательному набору веса и нарушениям работы желудочно-кишечного тракта», — объяснила эксперт.

Желание угостить любимца традиционными летними лакомствами — мороженым, фруктами и овощами — тоже чревато негативными последствиями.

«Мороженое содержит лактозу и сахар, в некоторых видах есть шоколад. Лактоза плохо перерабатывается организмом собаки, а чрезмерное употребление «быстрых углеводов», так же, как и у людей, опасно для здоровья. Шоколад в мороженом способен даже привести к отравлению, так как содержит вещество, токсично воздействующее на организм собак и кошек», — добавила доцент.

Даже некалорийные овощи и фрукты могут представлять угрозу для здоровья животного. Например, виноград — нефротоксичен и может вызывать нарушения в работе почек и всей мочевыделительной системы.

«Другая проблема заключается в том, что часто владельцы дают питомцам фрукты и овощи достаточно большими кусками, к тому же фрукты содержат косточки. Это способствует повышенному газообразованию, животное может подавиться, возникает непроходимость кишечника и, как следствие, придется прибегнуть к хирургическому вмешательству. Кроме того, нет полной уверенности в безопасности купленных овощей и фруктов с точки зрения экологической чистоты — они могут содержать в себе различные химические добавки, которые используют для ускорения роста растений и созревания плодов. Употребление таких продуктов способно вызвать серьезное отравление у животных», — рассказала Меликова.

Любой дополнительный прием пищи в жаркую погоду ведет и к нарушению водно-солевого баланса, что негативно сказывается на состоянии животного и грозит нарушением работы желудочно-кишечного тракта, резюмировала специалист.

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