Россиян предупредили, чего ни в коем случае нельзя делать при солнечных ожогах

Солнечный ожог — это воспалительная реакция организма на избыточное длительное воздействие ультрафиолетового излучения. При этом важно понимать, что при наличии солнечного ожога стоит избегать определенных действий, чтобы не усугубить ситуацию, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог «СМ-Косметология» Елизавета Абалухова.

Среди признаков солнечного ожога она назвала: жар, повышение температуры тела; локальное повышение температуры по сравнению с окружающими тканями; болезненность в месте контакта с УФ-лучами; отек, покраснение, образование волдырей; видимое повреждение верхних слоев эпидермиса.

При солнечных ожогах, по ее словам, запрещено травмировать кожу (использовать мочалки, скрабы), сдирать корочки, самостоятельно прокалывать волдыри. Все эти действия могут привести к присоединению вторичной инфекции.

«Нельзя использовать спиртосодержащие средства (духи, антисептики, спиртовые травяные настойки). Такие средства пересушивают поврежденную кожу и ухудшают ее состояние. Кроме того, не стоит находиться под прямыми солнечными лучами после получения ожога в течение всего периода реабилитации. Старайтесь надевать просторную одежду из тонких натуральных светлых тканей, чтобы места ожога не соприкасались с солнцем», — добавила врач.

Также она посоветовала не использовать народные средства: сметану, кефир, масло, вазелин и ему подобные средства — все они создают непроницаемую пленку на коже, что повышает температуру в месте ожога, мешает доступу воздуха и испарению влаги. Кроме того, все пищевые продукты являются источниками множества бактерий, что может привести к инфицированию раны, и не оказывает лечебного действия.

«Нельзя прикладывать к коже лед и окунать в ледяную воду — резкий перепад температур может вызвать сильный спазм сосудов и привести к частичной некротизации эпидермиса в зоне ожога. Не стоит носить облегающую, синтетическую или одежду из грубых тканей, чтобы лишний раз не травмировать кожу. Все эти действия значительно удлиняют процесс реабилитации», — подчеркнула специалист.

Для профилактики солнечных ожогов она посоветовала наносить SPF-кремы с фактором защиты 30 и выше за 20 минут до выхода на улицу. Обновлять spf-защиту каждые 2-4 часа. Если ранее проводились косметологические процедуры или в ежедневном уходе используются средства с фотосенсебилизирующим действием (кислоты, ретинол), то наносить SPF-защиту следует обязательно.

«Избегайте пребывания под прямыми солнечными лучами с 11 до 16 часов дня. По возможности прячьтесь в тени. Носите закрытую светлую свободную одежду из натуральных тканей и головные уборы», — добавила врач.

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