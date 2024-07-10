Аналитики рассказали, где выгоднее всего отдохнуть в августе

Гораздо выгоднее, чем в середине лета, можно найти гостиницу в Екатеринбурге: там цены снизились на 44%, и сутки проживания в августе обойдутся в среднем в 3 000 рублей. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также могут сэкономить путешественники, планирующие отдохнуть в Суздале: номер в трехзвездочном отеле стоит на 27% дешевле, или примерно 6 000 рублей в сутки. Третью строчку рейтинга заняли Минеральные Воды, где за ночь в гостинице можно заплатить на 20% меньше, чем в июле, или около 3 600 рублей.

В список городов, где отдых в конце лета будет выгоднее, также вошли Владимир (-19%; 4 000 рублей за ночь), Сортавала (-17%; 7 000 рублей), Благовещенск (-13%; 4 000 рублей), Грозный (-12%; 4 200 рублей), Выборг (-11%; 5 700 рублей), Домбай (-10%; 4 000 рублей) и Новосибирск (-9%; 3 500 рублей).

Топ зарубежных городов, где в конце лета можно отдохнуть дешевле, чем в середине, возглавляет Маскат: цены на номера в трехзвездочных отелях в столице Омана снизились на 44%, в среднем до 5 000 рублей за ночь. Примерно на треть меньше можно потратить на жилье в Мадриде (-38%, или около 10 000 рублей за ночь) и Берлине (-33%, 12 000 рублей).

Кроме того, более выгодно, чем в июле, можно забронировать отель в Барселоне (-31%; 11 700 рублей в сутки), Милане (-25%; 11 500 рублей), Ереване (-18%; 6 000 рублей), Будапеште (-15%; 9 000 рублей), Гагре (-12%; 5 500 рублей), Афинах (-10%; 10 700 рублей) и Бангкоке (-9%; 3 000 рублей).

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