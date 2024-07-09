Ревнивая россиянка подожгла машину мужа, подозревая его в неверности

В Магасе женщину подозревают в том, что она могла поджечь автомобиль супруга. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел около одного из местных заведений общепита. Мужчина оставил машину на парковке и зашел в кафе. После этого средство передвижения взорвалось и загорелось.

По данным собеседника, жена россиянина подошла к машине, закинула бутылку с бензином в салон и ушла. Известно, что женщина ревновала супруга и подозревала в неверности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о поджоге. Пару доставили в полицию.

До этого в Челябинске россиянка схватилась за биту и нанесла несколько ударов по машине бывшего мужа, так как предполагала, что он пришел на встречу к другой. После этого экс-супруг отнял у нее предмет, ударил ее машину, но в какой-то момент бита отлетела и упала на третий автомобиль, который стоял рядом.

Ранее в Тюмени ревнивец серьезно избил соперника головой о батарею и выбросил в подъезд.