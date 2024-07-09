Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ревнивая россиянка подожгла машину мужа, подозревая его в неверности

В Магасе жену подозревают в поджоге автомобиля мужа

close
100%
Сапа Кавказ' class="item-image" >
Телеграм-канал Сапа Кавказ

В Магасе женщину подозревают в том, что она могла поджечь автомобиль супруга. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел около одного из местных заведений общепита. Мужчина оставил машину на парковке и зашел в кафе. После этого средство передвижения взорвалось и загорелось.

По данным собеседника, жена россиянина подошла к машине, закинула бутылку с бензином в салон и ушла. Известно, что женщина ревновала супруга и подозревала в неверности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о поджоге. Пару доставили в полицию.

До этого в Челябинске россиянка схватилась за биту и нанесла несколько ударов по машине бывшего мужа, так как предполагала, что он пришел на встречу к другой. После этого экс-супруг отнял у нее предмет, ударил ее машину, но в какой-то момент бита отлетела и упала на третий автомобиль, который стоял рядом.

Ранее в Тюмени ревнивец серьезно избил соперника головой о батарею и выбросил в подъезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами