На Кубани упавшее дерево стало причиной столкновения четырех машин и автобуса

В Краснодарском крае произошли две аварии с участием шести автомобилей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Оба инцидента произошли на дороге «Краснодар – Верхнебаканский». По предварительной информации, причиной стало упавшее дерево. Из-за упавшего ствола повреждения получили четыре машины и один автобус, в котором не было никого, кроме водителя.

В результате пострадал пассажир одного из легковых автомобилей.

«Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ДПС. Движение на данном участке трассы полностью восстановлено», – поделились в ведомстве.

До этого в Красноярском крае произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик и маршрутка. Предварительно, когда более крупный участник движения поворачивал, автобус попытался обогнать его и влетел в транспорт. Оба средства передвижения попали в кювет.

В аварии пострадали трое взрослых и ребенок. О том, какие травмы они получили, не сообщается.

Ранее россиянин попал в аварию из-за того, что находившаяся в салоне свинья укусила его за плечо.