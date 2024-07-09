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На Кубани упавшее дерево стало причиной столкновения четырех машин и автобуса

На Кубани четыре машины и автобус столкнулись из-за упавшего дерева

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В Краснодарском крае произошли две аварии с участием шести автомобилей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Оба инцидента произошли на дороге «Краснодар – Верхнебаканский». По предварительной информации, причиной стало упавшее дерево. Из-за упавшего ствола повреждения получили четыре машины и один автобус, в котором не было никого, кроме водителя.

В результате пострадал пассажир одного из легковых автомобилей.

«Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ДПС. Движение на данном участке трассы полностью восстановлено», – поделились в ведомстве.

До этого в Красноярском крае произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик и маршрутка. Предварительно, когда более крупный участник движения поворачивал, автобус попытался обогнать его и влетел в транспорт. Оба средства передвижения попали в кювет.

В аварии пострадали трое взрослых и ребенок. О том, какие травмы они получили, не сообщается.

Ранее россиянин попал в аварию из-за того, что находившаяся в салоне свинья укусила его за плечо.

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