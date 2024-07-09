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Челябинец поверил мошеннику и отдал ему около 60 млн рублей

В Челябинске мужчина перевел мошеннику около 60 млн рублей

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Shutterstock

Суд вынес приговор жителю Москвы, который обманул мужчину из Челябинска почти на 60 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

По версии следствия, в 2022 году подсудимый представился специалистом в сфере инвестирования в криптовалюту и предложил россиянину заработать. Мужчина доверился ему, так как этого эксперта ему порекомендовал кто-то из знакомых.

В период с марта по апрель пострадавший отдал мошеннику около 60 миллионов рублей. Деньги он отдавал в том числе и в иностранной валюте. Сначала «специалист» переводил небольшие суммы на счет инвестору, чтобы вызвать доверие к проекту. Позже он только получал средства от пострадавшего.

«Подсудимый вину не признал, полагая, что между ним и потерпевшим сложились гражданско-правовые отношения», – поделились в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима. Известно, что ранее осужденный уже привлекался к ответственности.

Ранее в Волгоградской области школьница оформила на отца кредит и отдала деньги мошенникам.

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