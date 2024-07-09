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В США заявили об уничтожении пророссийской «фермы ботов»

Минюст США: уничтожена «ферма ботов», продвигавшая контент в поддержку РФ

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Shutterstock

Министерство юстиции США заявило, что выявило и уничтожило «ферму ботов», которая якобы публиковала в сети информацию в интересах российских властей, сообщает РИА Новости.

По данным минюста, всего в данной схеме было задействовано два доменных имени и 968 фиктивных учетных записей в соцсетях, некоторые из которых имитировали реальных пользователей из Соединенных Штатов.

«Бот-ферма использовала элементы искусственного интеллекта для создания фиктивных пользователей в социальных сетях, зачастую якобы принадлежащих частным лицам в США, которые операторы впоследствии использовали для продвижения сообщений в интересах целей российского правительства», – говорится в сообщении.

По словам главы минюста США Меррика Гарланда, своими действиями США и их партнеры в ЕС сумели сорвать якобы поддерживаемую правительством РФ пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта.

До этого Китай выразил надежду, что Соединенные Штаты прекратят распространять ложную информацию, которая направлена на дискредитацию других стран.

Ранее сообщалось, что сайты российских вузов переживают нашествие ботов.

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