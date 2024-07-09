Россиянина осудили на 19 лет за нападение на ребенка с топором

Суд вынес приговор жителю Красноярского края, который напал на шестилетнего ребенка. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в день инцидента мужчина выпивал вместе с матерью ребенка. В какой-то момент девочка начала капризничать и стала проситься домой.

Это не понравилось мужчине, поэтому он выволок пострадавшую за волосы на улицу, повалил на землю и несколько раз ударил по затылку обухом топора. При этом мать пыталась защитить дочь, но тоже пострадала. В результате медики спасти пострадавшую не смогли.

По словам родительницы, мужчина решил проверить ребенка. В случае, если девочка выживет, она окажется «монстром».

В суде россиянин опровергал свою причастность к произошедшему. Несмотря на это, его признали виновным и приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить два миллиона рублей матери ребенка.

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