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Роскомнадзор заметил ЛГБТ-пропаганду на сайте фанатских рассказов

Роскомнадзор потребовал от «Книги Фанфиков» удалить ЛГБТ-пропаганду с сайта

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Роскомнадзор потребовал от «Книги Фанфиков» удалить ЛГБТ-пропаганду («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) с сайта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ведомство направило в адрес владельцев латвийской русскоязычной коммерческой платформы «Книга фанфиков» требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения», — заявили в пресс-службе РКН.

В ведомстве отмечают, что на ресурсе, 75% посещения которого происходит с российских адресов, размещено большое количество разделов на тему ЛГБТ. Тем не менее, несмотря на требования регулятора, администрация сайта либо переносила информацию с одних страниц на другие, либо игнорировала требования регулятора.

В Роскомнадзоре заявили, что сайт будет заблокирован, если вновь проигнорирует требования регулятора.

До этого группа «Кровосток» сообщила, что Роскомнадзор заблокировал их первый альбом.

Ранее Роскомнадзор заблокировал фильм «Три метра над уровнем неба» из-за ЛГБТ-контента.

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