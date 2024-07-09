Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова арестовали до 5 сентября

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Омаров арестован до 5 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд республики.

В ведомстве отметили, что Омаров, чей сын был ликвидирован в ходе теракта в Махачкале, обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

5 июля экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за нецензурную брань в общественном месте.

25 июня стало известно о задержании Омарова по статье о мелком хулиганстве. Бывший чиновник является отцом двух боевиков, устроивших теракт в Дагестане 23 июня. На допросе он признавался, что в течение нескольких лет знал об исповедовании его сыновьями ислама радикального толка (ваххабизма).

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов.

Ранее в Дагестане рассказали о подлости отца террористов Омаровых.