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Полицейские Подмосковья со стрельбой задержали похитителей человека

В Домодедово задержали подозреваемых в похищении человека

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Shutterstock

В Домодедово задержали пять человек, которых подозревают в похищении человека. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Подозреваемых поймали после того, как поступил вызов. По словам местных жителей, недалеко от села Ям мужчину избили и увезли. Правоохранители оперативно разыскали пятерых граждан в возрасте от 19 до 32 лет.

«При задержании правонарушители отказались выполнить законные требования сотрудников полиции и оказали активное сопротивление», – поделились в ведомстве.

Так как молодые люди вели себя агрессивно, сотрудник полиции сделал два предупредительных выстрела в воздух. Во время стрельбы никто не пострадал.

После этого подозреваемых направили в отделение полиции. На данный момент специалисты МВД выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

До этого молодые люди из Башкирии похитили 63-летнего соседа. По словам самого пострадавшего, его избили, положили в багажник и возили по окрестностям. Спустя некоторое время ему начали угрожать и еще раз избили. Он потерял сознание, и, когда очнулся, никого рядом уже не было.

Ранее в Ленобласти приятели похитили мужчину из-за долга в 30 тысяч рублей.

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