Захарова жестко ответила на пост Пугачевой об ударе по Киеву

Советы певицы Аллы Пугачевой о произошедшем в Киеве не нужны Богу, он и без нее сможет разобраться в том, что произошло в столице Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, отвечая на слова певицы о том, что «Бог терпелив, но всему есть предел».

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — написала Захарова.

Певица Алла Пугачева ранее опубликовала пост, посвященный удару по киевской больнице, в котором заявила: «Бог терпелив, но всему есть предел».

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ракета зенитного комплекса NASAMS, попавшая в здание на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве, была выпущена из установки, поставленной на Украину из Норвегии.

8 июля в Киеве под ракетный удар попало токсикологическое отделение больницы «Охматдет». Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес РФ, заявил, что российские военные не бьют по гражданским объектам.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.