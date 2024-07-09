В Нижнем Новгороде выписали еще несколько пациентов, выздоровевших от ботулизма

Одиннадцать нижегородцев выписали из больницы после излечения от ботулизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

«По состоянию на 9 июля 16 человек с диагнозом «ботулизм» находятся под наблюдением медиков. При этом 11 из них, в том числе 1 ребенок, выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 5 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах», — заявили в нижегородском минздраве.

До этого помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что 41 пациент с ботулизмом продолжает стационарное лечение, девять из них на искусственной вентиляции легких.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах, в том числе в Нижегородской области. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на испытания нового препарата для лечения ботулизма.