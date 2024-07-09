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В Нижнем Новгороде выписали еще несколько пациентов, выздоровевших от ботулизма

Одиннадцать нижегородцев выписали из больницы после излечения от ботулизма

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Одиннадцать нижегородцев выписали из больницы после излечения от ботулизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

«По состоянию на 9 июля 16 человек с диагнозом «ботулизм» находятся под наблюдением медиков. При этом 11 из них, в том числе 1 ребенок, выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 5 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах», — заявили в нижегородском минздраве.

До этого помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что 41 пациент с ботулизмом продолжает стационарное лечение, девять из них на искусственной вентиляции легких.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах, в том числе в Нижегородской области. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на испытания нового препарата для лечения ботулизма.

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