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В Москве нашли мертвым немецкого топ-менеджера крупной горнодобывающей компании

Baza: немецкий топ-менеджер Риттнер найден мертвым в Москва-Сити

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ТОО «Евразийская Группа»

Немецкий топ-менеджер крупной горнодобывающей компании Франк Риттнер найден мертвым в одной из высоток Москва-Сити. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что тело 56-летнего директора по операционной готовности в горнорудной компании «Черногорская», ранее занимавшего пост зампредседателя правления «Евразийской Группы» и руководящий пост в консалтинговой компании PwC, нашли утром 9 июля у него дома в башне Neva Towers в Москве-Сити.

Издание подчеркивает, что утром мужчина не пришел на работу. Из-за этого забеспокоились его коллеги, которые решили навестить Риттнера, но им не открыли дверь. Квартиру топ-менеджера вскрыли сотрудники МЧС, которые и обнаружили тело мужчины, говорится в публикации.

До этого в Москве нашли тело оперного певца Евгения Кунгурова, его обнаружили после звонка жены. Мужчина покончил с собой. По предварительным данным, у артиста были проблемы с психическим здоровьем.

Другой источник из экстренных служб рассказал, что незадолго до смерти артист отправил сообщение жене, что та найдет его мертвым в ванной.

Ранее сына бывшего генпрокурора РФ нашли мертвым.

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