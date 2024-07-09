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В Тыве трое подростков изнасиловали девочку

В Тыве подростков арестовали за изнасилование девочки

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Depositphotos

В Тыве подростки оказались под стражей после того, как их обвинили в изнасиловании девочки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Тес-Хамском районе. По версии следствия, в 2022 году трое школьников надругались над ребенком.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц.

«В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – поделились в ведомстве.

На данный момент расследование продолжается. Специалисты СК проводят все необходимые мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает АиФ, правоохранители заинтересовались произошедшим после того, как к ним обратилась мать школьницы. Об изнасиловании она узнала от дочери только в июле текущего года.

Известно, что молодым людям по 16 лет. Их личности не раскрывают из-за возраста. По данным источника, до инцидента они не привлекались к уголовной ответственности.

Ранее в Узбекистане около 10 человек изнасиловали несовершеннолетнюю.

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