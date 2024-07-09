Россиянка, получившая травму ноги в давке на вокзале, отсудила компенсацию

Жительница Волгограда, получившая травму в давке на вокзале в Адлере, добилась компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда Волгограда.

Согласно материалам дела, в июле 2023 года женщина, следовавшая с платформы по направлению к пропускному пункту пассажиров на железнодорожном вокзале Адлера, попала в давку на эскалаторе и получила травму ноги из-за людей, которые падали на эскалаторе. Она обратилась за медицинской помощью — врачи диагностировали закрытую травму левого голеностопного сустава.

После случившегося пассажирка обратилась с иском к РЖД о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требование волгоградки и постановил компании выплатить потерпевшей 100 тыс. рублей, а также покрыть судебные расходы в размере 8 169 рублей.

Ранее москвичка добилась компенсации от театра за травму, полученную на иммерсивном шоу.