Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка, получившая травму ноги в давке на вокзале, отсудила компенсацию

Волгоградка, травмировавшая ногу в давке на вокзале, отсудила компенсацию у РЖД

close
100%
Freepik.com

Жительница Волгограда, получившая травму в давке на вокзале в Адлере, добилась компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда Волгограда.

Согласно материалам дела, в июле 2023 года женщина, следовавшая с платформы по направлению к пропускному пункту пассажиров на железнодорожном вокзале Адлера, попала в давку на эскалаторе и получила травму ноги из-за людей, которые падали на эскалаторе. Она обратилась за медицинской помощью — врачи диагностировали закрытую травму левого голеностопного сустава.

После случившегося пассажирка обратилась с иском к РЖД о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требование волгоградки и постановил компании выплатить потерпевшей 100 тыс. рублей, а также покрыть судебные расходы в размере 8 169 рублей.

Ранее москвичка добилась компенсации от театра за травму, полученную на иммерсивном шоу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами