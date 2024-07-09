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Российской домработнице, выпившей запасы элитного алкоголя на работе, вынесли приговор

В Благовещенске домработницу, дегустировавшую алкоголь работодателя, осудили

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Благовещенске городской суд вынес приговор местной жительнице, которая без спроса выпила часть запасов элитного алкоголя в квартире работодателя. Ее признали виновной по статье «Кража» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Согласно материалам дела, в январе-феврале 2024 года женщина, исполняя обязанности домработницы, систематически пробовала запасы спиртного в квартире, где убиралась. Так, подсудимая успела продегустировать коньяк «HENNESSY Х.О.», виски 12, 18 и 25-летней выдержки «CHIVAS REGAL», 15-летней выдержки «GREENLABEL», коньяк «HENNESSY», ликер «BAILEYS Original Irish Cream» и другие спиртосодержащие напитки.

Работодатель оценил причиненный ущерб в 180 тысяч рублей.

Благовещенка свою вину признала. Суд назначил ей наказание в виде десяти месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства.

Ранее в Москве женщину госпитализировали с переломами обеих ног после ссоры с охранником бара.

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