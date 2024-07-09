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В одном из районов Батайска ввели режим ЧС из-за пожара

Глава администрации Волошин: режим ЧС ввели в районе горящего дома в Батайске

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МЧС РФ по Ростовской области

Режим чрезвычайной ситуации установлен в районе горящего многоквартирного дома в Батайске Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Роман Волошин.

«В границах адресов: ул. Ворошилова, 11 — Ворошилова, 13 с 14:00 установлен режим ЧС», — написал он.

По словам Волошина, от мародеров дом будут охранять полицейские, казаки и сотрудники общественной организацией «Щит».

Он отметил, что пожарные локализовали открытое горение в 16:29. Огонь распространился на площади 700 кв. метров. Ожидается, что пожар будет полностью потушен 10 июля к 8:00, после чего можно будет решать вопрос о возвращении жильцов в свои квартиры, добавил Волошин.

Пожар в одном из многоквартирных жилых домов Батайска начался днем 9 июля. Изначально площадь возгорания составила 500 кв. метров. Как рассказали в экстренных службах, из здания эвакуировали 20 жильцов. Всего к тушению огня были привлечены более 80 специалистов и 26 единиц техники. Кроме того, спасателям пришлось задействовать пожарный поезд.

Ранее в Батайске из горящего многоквартирного дома спасли пятерых животных.

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