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Небензя рассказал, как можно было избежать попадания ракеты в киевскую больницу

Небензя: детская больница не пострадала бы, если бы ВСУ не ставили ПВО в городе

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Mike Segar/Reuters

Факты говорят о том, что детская больница в Киеве была разрушена ракетой Вооруженных сил Украины (ВСУ), запущенной для перехвата удара по военному заводу. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, передает ТАСС.

«Поскольку завод находится примерно в двух километрах от пострадавшей детской больницы «Охматдет», есть все основания полагать, что поразившая его ракета украинской ПВО была предназначена именно для перехвата той российской ракеты, которая попала по заводу», – сказал дипломат.

Небензя подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданским объектам, а трагедии подобной случившейся в Киеве не произошло, если бы ВСУ не размещали системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах.

8 июля в Киеве под ракетный удар попало токсикологическое отделение детской больницы «Охматдет» в Киеве. Сообщалось о пострадавших. В МИД РФ назвали подтвержденным фактом попадание ракеты ЗРК NASAMS в здание медицинского учреждения.

Ранее в Минобороны РФ объяснили попадание в больницу некачественной работой украинской ПВО.

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