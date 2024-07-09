В центре Украины произошли несколько взрывов

Несколько взрывов зафиксировали в городе Полтаве в центре Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Телеграф».

«В Полтаве раздались взрывы», — говорится в публикации.

По информации журналистов, около 17:59 мск в большинстве украинских регионов была объявлена воздушная тревога. В том числе это касается Полтавской и Киевской областей.

Особый режим отменили в 18:14 мск.

9 июля в Одесской области произошел взрыв. Украинское издание «Страна.ua» уточнило, что взрывы зафиксировали в городе Черноморске. Но другие подробности не приводились.

В тот же день телеканал «Общественное» заявил о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. До этого глава военной администрации населенного пункта Роман Мрочко также рассказал, что в Херсоне произошли взрывы.

Глава военной администрации Днепропетровской области, в свою очередь, сообщил о повреждении инфраструктурных объектов на территории региона. Он подчеркнул, что сооружения получили урон в результате взрывов.

Ранее жители Киева заявили о прилете в районе военного завода «Артем».