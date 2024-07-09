В России ответили на слова Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу Киева

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал высказывание певицы Аллы Пугачевой о попадании ракеты в крупнейшую на Украине детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Об этом сообщает «Лента.ру».

По мнению Карасина, Пугачеву на подобные высказывания «подтолкнули недобросовестные люди или СМИ». Он подчеркнул, что такие заявления необходимо делать ответственно, а не идти вслед за усилиями пропагандистов, что является опасной и нелепой штукой для публичных фигур.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом и лишить имущества на территории России за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Накануне Пугачева опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором высказалась об обстреле детской больницы в Киеве.

«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала исполнительница.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявление Минобороны РФ. Он заявил, что на детскую больницу в Киеве упала «антиракета», подчеркнув, что РФ не наносит ударов по гражданским объектам.

Ранее Захарова назвала попадание западной ракеты по больнице в Киеве подтвержденным фактом.