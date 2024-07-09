В военном суде рассказали о правах осужденных Беркович и Петрийчук

Во втором Западном окружном военном суде заявили, что осужденные на 6 лет колонии за оправдание терроризма режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук получат право на УДО не ранее, чем по отбытии ими не менее трех четвертей срока наказания. Об этом сообщает ТАСС.

В суде подчеркнули, что пока приговор не вступит в законную силу, то говорить об условно-досрочном рано. В публикации отмечается, что у Беркович и Петрийчук есть право на помилование президента Российской Федерации.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не комментирует решения суда и не собирается это делать в случае драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович.

Второй Западный окружной военный суд вынес свое решение по делу Петрийчук и Беркович накануне. Суд счел их спектакль пропагандой терроризма. Обеих отправили в колонию на шесть лет, как и просило обвинение. После отбытия срока им также запретили на три года администрировать интернет-страницы.

После выступления судьи Петрийчук и некоторые в зале заплакали, женщин провожали из зала суда аплодисментами. Защита назвала решение судьи «абсолютно незаконным» и несправедливым. Адвокаты обвиняемых будут обжаловать приговор.

Ранее Меркачева назвала чрезмерно жестким приговор Беркович и Петрийчук.