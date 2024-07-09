Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В военном суде рассказали о правах осужденных Беркович и Петрийчук

Военный суд: Беркович и Петрийчук могут подать прошение о помиловании президенту

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Во втором Западном окружном военном суде заявили, что осужденные на 6 лет колонии за оправдание терроризма режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук получат право на УДО не ранее, чем по отбытии ими не менее трех четвертей срока наказания. Об этом сообщает ТАСС.

В суде подчеркнули, что пока приговор не вступит в законную силу, то говорить об условно-досрочном рано. В публикации отмечается, что у Беркович и Петрийчук есть право на помилование президента Российской Федерации.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не комментирует решения суда и не собирается это делать в случае драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович.

Второй Западный окружной военный суд вынес свое решение по делу Петрийчук и Беркович накануне. Суд счел их спектакль пропагандой терроризма. Обеих отправили в колонию на шесть лет, как и просило обвинение. После отбытия срока им также запретили на три года администрировать интернет-страницы.

После выступления судьи Петрийчук и некоторые в зале заплакали, женщин провожали из зала суда аплодисментами. Защита назвала решение судьи «абсолютно незаконным» и несправедливым. Адвокаты обвиняемых будут обжаловать приговор.

Ранее Меркачева назвала чрезмерно жестким приговор Беркович и Петрийчук.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами