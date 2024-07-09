Меликов обвинил терроризм в слабом росте экономики Дагестана

Исламистский терроризм на протяжении 15 лет не давал Дагестану динамично развиваться. Об этом РИА Новости заявил глава региона Сергей Меликов.

«Эти негодяи на протяжении 15 лет не давали Дагестану динамично развиваться. Потому что при их действиях в Дагестан не мог прийти нормальный бизнес, в Дагестане не могли развиваться предприятия, которые динамично развивались в других регионах», – заявил Меликов.

По словам главы Дагестана, из-за постоянной угрозы террористических актов, невозможно было ждать вложений в развитие региона, а также о строительстве и реконструкции дорог и иных объектов инфраструктуры — все это рисковало быть уничтоженным террористами.

До этого глава региона Сергей Меликов заявил, что после задержания боевиков, устроивших теракты в Дагестане, оказалось, что они были выходцами из местных уважаемых семей.

При этом глава республики заявил, что надо отказаться от «огульных обвинений» в адрес Дагестана и жителей Сергокалинского района. Он пояснил, что подобные заявления в отношении соседей исполнителей терактов «абсолютно беспочвенны».

Ранее сообщалось, что экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили срок задержания.