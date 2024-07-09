Поджигателю королевского дворца в Осло запретили въезд в Норвегию

Мужчине, которого задержали по делу о поджоге здания королевского дворца в Осло, запрещен въезд в Норвегию на 10 лет. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2 со ссылкой на документ, опубликованный нидерландской прокуратурой.

Сообщалось, что мужчина в инвалидной коляске бросил два коктейля Молотова в здание королевского дворца в Осло. Возгорание удалось быстро потушить, а предполагаемого злоумышленника задержали.

«В полиции подтвердили, что мужчина разыскивается нидерландскими властями за уголовное преступление... Обвиняемый белорус был выслан из ЕС, а также из Норвегии, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна. Ему запрещен въезд на 10 лет», – говорится в сообщении вещателя.

По данным телеканала, преступник находится в полицейском участке и ожидает дознания. Мотив его действий остается неизвестным.

До этого на Кубани военный решил помириться с девушкой, вломился к ней в дом и сжег гараж. Поджигателя задержали в станице Старощербиновской и передали сотрудникам военной комендатуры в Ейске.

Ранее пожарного отправили под суд за серию поджогов соседских домов и машин.