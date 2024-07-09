В России призвали признать самокаты источником повышенной опасности

Самокаты в России нужно рассматривать как источник повышенной опасности, возложив на их пользователей жесткие правила, считает председатель «Союза пешеходов» Владимир Соколов. В случае ДТП по вине самокатчика он должен возместить все расходы на лечение пострадавшего, отметил он в беседе с 360.ru.

Соколов подчеркнул, что сегодня заставить пользователя самоката возместить расходы можно только с помощью юриста, услуги которого стоят недешево.

Сегодня по тротуару на самокатах разрешено двигаться со скоростью 25 км/ч, что во всем мире считается несовместимым с безопасностью, подчеркнул эксперт.

«Еще три года назад мы просили сделать тесты на столкновение пешехода и водителя электросамоката. Выясняется, что при 20 километрах в час это уже смертельное ускорение», — пояснил он.

Для решения проблемы он призвал распространить на электросамокаты ОСАГО, признав этот вид транспорта опасным – в таком случае, по мнению активиста, их популярность сильно упадет.

Ранее хирурги пять часов оперировали российского ребенка, который попал на самокате под грузовик.