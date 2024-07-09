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Петербуржец получил переломы позвоночника и лицевых костей после прыжка с парашютом

В Петербурге мужчина сломал позвоночник, прыгнув с парашютом

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Depositphoto

Житель Петербурга попал в больницу после прыжка с парашютом. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в районе аэродрома Горская. Мужчина неудачно приземлился, после чего его направили в медучреждение, где диагностировали множественные переломы лицевых костей, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждения позвоночника.

На данный момент в обстоятельствах произошедшего разбирается транспортная прокуратура. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, они также дадут оценку соблюдению правил безопасности.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», россиянина сразу направили в хирургию, где оказали всю необходимую помощь.

По словам супруги пострадавшего, мужчина давно хотел сделать что-то подобное и это был его первый прыжок. В день инцидента было ветрено, поэтому, по ее мнению, стоило отменить полет. Она уверена, что именно ветер усилил удар и причиной жесткой посадки стали погодные условия.

Ранее парашютист нашел телефон, упавший с высоты 3,5 км.

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