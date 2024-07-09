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Российские врачи оценили эффективность запрета абортов для демографии

Гинеколог Ордиянц: запрет абортов ничего не решит – женщин это не остановит

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На аборт решаются женщины в очень неуверенном и незащищенном состоянии, которые не получают никакой поддержки от партнера, считает акушер-гинеколог Елена Ордиянц. Бороться с низкой рождаемостью с помощью запрета на аборты бессмысленно – женщин в опасной жизненной ситуации это не остановит, заявила она в беседе с 360.ru.

На аборт зачастую приходят женщины, которые не успели построить карьеру, или те, кто старше 30 лет и не планирует расширять семью, отметила Ордиянц. Многие, по ее словам, прерывают беременность из-за того, что у них нет надежного партнера.

Введение запрета на аборты ситуацию не улучшит, так как на это решаются по серьезным причинам, предупредила врач.

«Русскую, российскую женщину мало что может остановить, и запрет здесь однозначно мало что решит», — подчеркнула она.

Для отказа женщин от аборта врач призвала помогать женщинам в планировании беременности и создавать для них комфортные условия. Также она призвала рассказывать женщинам о последствиях прерывания беременности и приема гормонов, обучать молодых девушек методам контрацепции.

В Госдуму до этого внесли законопроект о праве человека на охрану здоровья до его рождения. По словам авторов документа, он не предполагает введение запрета на аборты. Также сообщалось о планах Минздрава сократить допустимый для проведения аборта срок с 12 до 9 недель.

Ранее депутаты призвали усилить контроль за препаратами для аборта.

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