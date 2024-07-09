«Роснефть» провела на выставке «Россия» почти 2 тысячи мероприятий

Павильон «Роснефти» на выставке-форуме «Россия» завершил работу. За время работы павильон посетили более 1 млн человек, для которых провели почти 2 тыс. мероприятий, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Ежедневно в павильоне проводили разные тематические мероприятия, мастер-классы, викторины и другие активности, среди которых 138 тематических мероприятий, 70 презентаций и 159 лекций.

На экранах снаружи и внутри павильона ежедневно показывали фильмы, видеоролики и фотографии. Также в павильоне установили прототипы рабочих мест операторов компании.

На улице рядом с павильоном для посетителей работали зоны отдыха и фудтраки.

За время работы на выставке в павильоне «Роснефти» прошло более 30 дискуссий и встреч с учеными, проведено 69 мастер-классов на различные темы, прошло 50 выступлений творческих коллективов.

В мероприятиях компании на выставке «Россия» принимали участие представители федеральных и региональных органов власти, главы российских регионов, сотрудники «Роснефти» и дочерних обществ.