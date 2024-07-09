В Петербурге силовики изъяли 120 килограммов кокаина

В Петербурге у местного жителя изъято 120 килограммов кокаина, расфасованных в брикеты для дальнейшего сбыта. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ России сообщает ТАСС.

Партию наркотиков нашли в ангаре одной из промзон северной столицы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Согласно действующему постановлению правительства для изъятого кокаина особо крупный размер начинается с 200 граммов.

3 июля сообщалось, что в порту эквадорской провинции Эль-Оро при досмотре контейнера с бананами полиция нашла 3 тонны кокаина, которые должны были экспортировать в Россию. Запрещенные вещества были упакованы более чем в 3 тыс. специальных пакетов. Отмечается, что злоумышленники могли заработать в РФ на продаже кокаина до $250 млн.

Ранее в Амурской области изъяли партию наркотиков на девять миллионов рублей.