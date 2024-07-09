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ГД разрешит властям некоторых городов штрафовать за нарушения в наружной рекламе

ГД расширит список городов, где будут штрафовать за нарушения в рекламе

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Shutterstock/Ryzhkov Oleksandr

Государственная дума РФ на пленарном заседании вторично утвердила законопроект, предоставляющий органам исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя право рассматривать нарушения в установке и использовании рекламных конструкций. Об этом сообщает ТАСС.

Инициативу представила группа сенаторов под руководством председателя комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова. Первое чтение законопроекта состоялось в феврале 2024 года. В изначальной версии предложения предлагалось внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, но после поправок к законопроекту это право было передано органам исполнительной власти указанных регионов.

В настоящее время такие дела рассматриваются судьями и арбитражными судами, однако согласно новым изменениям, это право будет передано указанным органам.

До этого Федеральная антимонопольная служба России возбудила первое дело за нарушение новых правил рекламы займов. В ведомстве отметили, что с 23 октября прошлого года банки обязаны в рекламе рядом с привлекательной ставкой по ссуде указывать и диапазон ее полной стоимости.

Ранее сообщалось, что Роналду могут оштрафовать за неправомерную рекламу на Евро-2024.

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